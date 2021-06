Seine-Maritime. Gauche et droite au coude à coude, Bolbec en arbitre

C'était l'élection à suspense de dimanche 27 juin. Le Département de Seine-Maritime, gouverné par une majorité de droite et du centre, pouvait-il passer à gauche ? La question est vouée à rester en suspens encore jusqu'à l'élection du président, jeudi 1er juillet à 14 h 30. Car si certains cantons ont basculé de droite à gauche, comme Dieppe 2 ou Rouen 1, d'autres ont fait le chemin inverse, comme Darnétal. Résultat : 17 cantons pour la majorité départementale, 17 pour la gauche et au milieu, Bolbec. Le binôme Dominique Métot et Murielle Moutier Lecerf se revendique comme indépendant et se voit offrir le rôle d'arbitre dans cette lutte entre les deux blocs. "Cela appelle à beaucoup d'humilité", a réagi le président sortant, Bertrand Bellanger, le soir de l'élection, soulignant tout de même que Dominique Métot a toujours voté les budgets de sa majorité. "Nous avons toujours parlé projet et j'espère que nous pourrons continuer." Si une incertitude demeure, plusieurs élus à gauche ont déjà concédé que le Département ne basculerait pas.