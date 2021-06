Musique. Le duo Polo & Pan sort "Cyclorama" son deuxième album

C'était un album très attendu en France et à l'étranger. Le dernier projet de Polo & Pan vient de sortir. Le duo a explosé sur les scènes du monde entier ces dernières années, bien aidé par Apple qui a utilisé leur chanson Nana pour promouvoir leurs produits. Les Parisiens ont même été invités au prestigieux et sélectif festival Coachella et ont effectué des concerts au Japon, en Russie ou encore en Géorgie. Sur leur nouvel album, on retrouve 15 titres dont plusieurs tubes en puissance. Quelques collaborations figurent sur cet opus, notamment avec le rappeur américain Chanel Tres qui a collaboré par le passé avec Tyler, The Creator, mais aussi avec Victoria Lafaurie que l'on retrouve déjà derrière plusieurs titres de Caravelle.