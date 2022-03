Formule 1. Pierre Gasly et Esteban Ocon ont une revanche à prendre

Ils ne pourront que faire mieux le week-end suivant. C'est le seul enseignement positif à retenir d'une course sans pour les pilotes normands Pierre Gasly et Esteban Ocon, au Grand Prix de Styrie sur le circuit de Spielberg, le dimanche 27 juin. Avec une bonne position sur la grille de départ, Gasly espérait briller et finir dans les points comme à son habitude, mais un accrochage avec Charles Leclerc dès le premier tour est venu ruiner tout espoir et pousser le Bois-Guillaumais à l'abandon. Esteban Ocon, lui, a traversé la course dans l'anonymat, en terminant 14e au volant de son Alpine.

Ocon en manque de certitudes

Les deux natifs de la région auront l'occasion d'effacer ces échecs dès le dimanche 4 juillet lors du Grand Prix d'Autriche, qui se déroulera sur le même circuit. "On manque de vitesse en course, on manque de vitesse en qualifs. On a la chance la semaine prochaine de rouler à nouveau sur la même piste, donc on va pouvoir faire pas mal de tests, essayer de voir ce qu'on peut rectifier, parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas", confiait l'Ébroïcien.