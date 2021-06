Élections régionales 2021. Hervé Morin en tête dans l'Orne sans surprise

Comme le premier, le second tour des élections régionales a été marqué par une faible participation. Alors qu'en 2015, 58,21 % des électeurs s'étaient rendus aux urnes, ils n'étaient que 25,65 % ce dimanche 27 juin pour ce second tour. L'abstention est une fois de plus la grande gagnante de ce scrutin.

À l'instar de la région et sans surprise, le président sortant Hervé Morin a été placé en tête avec 49,54 % des voix. Il arrive en tête notamment dans les villes d'Alençon, Sées, Flers, Damigny ou encore Mortagne-au-Perche. Derrière lui, suivent Mélanie Boulanger avec 23,99 % des suffrages, en tête dans la ville d'Argentan, puis Nicolas Bay avec 18,14 % et enfin Laurent Bonnaterre avec 8,33 % des voix. Un scénario déjà connu par le passé, puisque lors des élections régionales de 2015, les électeurs du département avaient voté majoritairement pour Hervé Morin, qui avait obtenu 37,21 % des voix, devant Nicolas Mayer-Rossignol à 33,23 % et Nicolas Bay qui avait rassemblé 29,56 % des voix.