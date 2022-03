Bonne table à Rouen. Papa Risotto, près de la place du Vieux-Marché

Clément Hondier a saisi l'opportunité, il y a quelques mois, de créer son propre restaurant. Issu du secteur de la restauration où il a évolué pendant plusieurs années, ce Normand a eu l'idée de développer un concept autour d'un plat très connu en Italie : le risotto. "Je voulais un produit original, autre que ce que l'on peut trouver aujourd'hui à Rouen, explique Clément Hondier. Je voulais aussi pouvoir avoir un plat qui se personnalise selon les envies de chacun." C'est ainsi que naît Papa Risotto, qui a ouvert ses portes il y a 15 jours en plein centre de Rouen, à côté de la place du Vieux-Marché.

D'un à trois ingrédients à ajouter

"Je prépare le risotto en grande partie et je termine la cuisson en incorporant le reste du bouillon et les ingrédients choisis juste avant le service au client", détaille-t-il. Le format du risotto se décline aussi bien en "street food" qu'en plat sur place, "mais j'ai le souci du détail et du dressage, comme la tuile au parmesan que j'ajoute", poursuit le gérant du restaurant. Si le risotto est très pratique à manger sur le pouce au déjeuner, la décoration chaleureuse et le cadre des lieux valent aussi de prendre le temps et de s'asseoir. "C'est ma compagne qui a imaginé la décoration", sourit Clément Hondier en présentant les grandes tables en bois moderne et la couleur verte aux murs qui n'est pas sans rappeler les origines italiennes de son plat. Une vingtaine de places assises sont disponibles en tout. À la carte, le risotto peut-être remplacé par du quinoa pour ceux qui n'aiment pas le riz ! "La cuisson est la même", précise-t-il. Le choix d'ingrédients est très large, permettant d'avoir un plat à son goût tandis que les prix vont de 9 à 14,50 euros, selon la formule choisie. À noter que, comme le risotto est plutôt copieux, la carte des desserts est plus légère, avec du fromage blanc aux copeaux de chocolat, une salade de fruits ou encore des cookies.

Pratique. 15, rue de la Pie à Rouen. Ouvert du lundi au samedi, de midi à 14 heures et de 18 h 30 à 21 heures paparisotto.fr