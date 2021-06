Départementales 2021. Ce qu'il faut retenir du scrutin en Seine-Maritime

Et si le Conseil départemental de Seine-Maritime rebasculait à gauche ? C'est une possibilité, au soir du dimanche 27 juin, après le deuxième tour des élections départementales. Alors que la dernière élection s'était jouée à un canton, ce pourrait encore être le cas, car deux cantons tenus par la droite ont basculé à gauche : sur le canton Dieppe-2, remporté par Nicolas Langlois et Maryline Fournier pour le parti communiste, et sur le canton Rouen-1, où Valentin Rasse Lambrecq et Marie Fouquet ont battu deux vice-présidents sortants, Marine Caron et Jean-François Bures. À l'inverse, le Parti socialiste a perdu le canton de Darnétal.

Prime aux sortants

Au-delà d'une abstention un peu moins forte qu'au premier tour, le principal enseignement de ce scrutin est la prime accordée par les électeurs aux candidats sortants qui se sont souvent imposés avec de larges scores, comme le président sortant Bertrand Bellanger avec son binôme Catherine Flavigny à Mont-Saint-Aignan ou Christophe Bouillon et Pierrette Canu pour le Parti socialiste à Barentin.