Orne. Élections départementales : un second tour sans réelle surprise

Les bureaux de vote ont de nouveau été désertés dans l'Orne pour ce second tour des élections départementales. Le taux de participation était de 25,65 % à 17 heures, ce qui en fait le département où l'abstention est la plus forte en Normandie. Il était de 25,09 % lors du premier tour. Les résultats du premier tour se sont concrétisés lors de ce second scrutin, comme par exemple sur les cantons de L'Aigle, Alençon1, Argentan1, Bagnoles-de-l'Orne, Damigny ou encore Mortagne-au-Perche. Deux surprises sont toutefois à noter, qui concernent Alençon2, où le binôme constitué de Sébastien Marchal et Christine Roimier s'est incliné alors que Christine Roimier est l'ancienne maire d'Alençon et conseillère sortante de la majorité départementale. Ce canton bascule donc de droite à gauche. À l'inverse, le canton Argentan2, au conseiller sortant non candidat à sa réélection, a basculé de gauche à droite. Christophe de Balorre, président sortant divers droite du Conseil départemental, a donc une majorité des deux tiers des cantons et sera sans surprise réélu à sa succession.