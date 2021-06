Départementales et régionales 2021. Comment faire si je n'ai pas reçu les professions de foi des candidats ?

C'est l'une des thématiques qui a agité la classe politique à l'entre-deux tours des élections départementales et régionales : la distribution des professions de foi et bulletins de vote des candidats. Nombreux sont les électeurs à ne rien avoir reçu pour le premier tour, en raison de couacs dans leur acheminement, comme dans la Manche où des plis électoraux ont été retrouvés à la poubelle.

Les programmes sur internet

Pour le second tour, prévu dimanche 27 juin, il faudra d'abord penser à regarder sa boîte aux lettres jusqu'au dernier moment. "La distribution en boîte aux lettres se fera jusqu'à samedi en fin d'après-midi", précise par exemple le préfet de l'Eure, où La Poste et la société Adrexo sont chargées de cette mission. En Seine-Maritime, la préfecture a activé une cellule spécifique pour suivre la distribution, en lien avec les prestataires et les maires.

Rappelons aussi que les programmes des candidats sont également consultables en ligne, sur le site du ministère de l'Intérieur… à condition que les listes aient fourni le document à temps.

Toute l'actualité des élections régionales et départementales 2021 est à retrouver sur elections.tendanceouest.com où les résultats seront affichés au fil de l'eau, dimanche. La rédaction de Tendance Ouest sera aussi mobilisée à l'antenne pour une soirée électorale spéciale dès 19 heures.