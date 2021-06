Rouen. Trois scénarios d'aménagements à l'étude autour du Jardin des plantes

Quel sera le nouveau visage de la place des Martyrs de la Résistance, située à côté du Jardin des plantes, entre les communes de Rouen, Sotteville et Petit-Quevilly ? Depuis le mois de mai, la Métropole de Rouen a opéré différents ateliers thématiques et balades urbaines pour connaître les besoins des usagers et les souhaits des riverains.

Trois scénarios ont désormais été établis pour le réaménagement de la place et de l'avenue. Le premier est le plus proche de l'existant, avec de la végétation autour et une douzaine de places de stationnement. Le deuxième scénario laisse plus de place à la végétation, avec un carrefour repensé, tandis que le troisième se présente sous la forme d'un giratoire, avec un stationnement autour d'un anneau central.

Qu'importe le scénario, les arrêts de bus sont maintenus aux mêmes emplacements. Les trottoirs seront revus et une piste cyclable créée. Les habitants peuvent consulter les projets en ligne et voter pour leur scénario préféré avant une réunion de restitution qui se déroulera jeudi 1er juillet.