Cyclisme. Championnat de Normandie de l'Avenir : 400 jeunes attendus

Quatre cents cadets, minimes et juniors sont attendus samedi 26 et dimanche 27 juin, à La Ferté-Macé, pour le Championnat de Normandie de l'Avenir, sur un circuit de 11,600 km, à boucler un certain nombre de fois, en fonction des différentes catégories. Au programme samedi à 14h30, la compétition pour les minimes garçons et filles, et les cadettes, sur 34,800 km. Dimanche à 9h30 pour les cadets sur 69,600 km, et à 14 h 30 pour les juniors sur 127,600 km.