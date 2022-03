Bonne table à Caen. Un Bar à Tartines s'installe rue Froide

La Normande, la Parisienne, la végétarienne,... Ces noms, ce sont ceux des tartines que proposent les Tontons Tartines. En découvrant qu'un bar à tartines ouvrait rue Froide à Caen, mes collègues et moi étions enthousiastes à l'idée de goûter. Roman Garcia et Thibaut Nicoli, deux amis, possédaient un foodtruck avant d'avoir le restaurant. "Nous sommes tous les deux passionnés de nourriture, on ne se plaisait plus dans ce que l'on faisait dans nos vies, alors on s'est dit 'pourquoi pas ?' et on a décidé de lancer notre foodtruck", explique Roman Garcia, l'un des deux associés. Avec le premier confinement et l'annulation de beaucoup d'événements, les deux amis ont décidé de "prendre le contre-pied. Tout le monde vendait et nous, on a acheté". Ils ont ouvert leur restaurant mercredi 23 juin, dans la rue Froide à Caen. Au programme, des tartines, des planches et des accompagnements.

Fait maison

Pour ma part, ayant décidé de vivre en Normandie, je fais honneur à la gastronomie de la région, je décide de prendre la tartine La Normande : pain de campagne, crème fraîche et moutarde à l'ancienne, poitrine de porc artisanale, oignons caramélisés, camembert et herbes fraîches. Pour accompagner tout ça, je suis tentée par les pommes grenailles, et surtout curieuse de goûter la sauce mayonnaise huile de truffe. "On fait tout maison et avec le cœur. On travaille à 90 % avec des producteurs locaux. Les pommes de terre viennent de Verson, les légumes de Colombelles." Avec eux, un nouveau "tonton" qui réalise les charcuteries. Pour accompagner ce repas, je décide de goûter à La Cotentine, une bière artisanale. Même si je déroge à mon habitude, je n'ai plus de place pour un dessert. C'était un repas vraiment agréable. En prenant cette formule, j'en ai eu pour 13,50 euros.

Le bar à tartines des Tontons Tartines, 37 rue Froide à Caen. 12 heures-14 heures et 18 h 30-21 h 30. Sur place, à emporter et en livraison. Tél : 06 15 23 46 89.