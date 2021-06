Le Havre. Opération portes ouvertes à la station de la SNSM

Les samedi 26 et dimanche 27 juin, la SNSM du Havre ouvre ses portes au grand public. La SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, est composée essentiellement de bénévoles, au nombre de 8 000, dont une cinquantaine dans la cité Océane. Elle est financée à 20 % par l'État et 80 % par les dons privés.

De nouvelles pratiques

"Notre rôle principal est le sauvetage de la vie humaine en mer", relate Eric Perrot, trésorier et vice-président de la station du Havre. Ces portes ouvertes seront ponctuées de moments forts, comme l'invitation des plaisanciers à faire sonner leurs cornes de brumes le samedi midi, en l'honneur des sauveteurs. Le besoin de dons se fait de plus en plus grand en ce moment, car les sauveteurs ont pour projet de remplacer l'ensemble de leurs bateaux, vedettes et pneumatiques au profit de véhicules plus performants d'ici 2030.

Les sauveteurs se forment régulièrement, afin de mieux appréhender les nouvelles pratiques nautiques comme le wing foil : "Toute nouvelle pratique entraîne forcément des suppléments d'interventions", explique le vice-président de la station du Havre.

Paul Bancaud

Pratique. Visite de la station SNSM de 10 à 18 heures tout le week-end, près de la station-service sur le port de plaisance. Programme complet sur leur site.