Perche ornais. Contact imminent entre les élèves et Thomas Pesquet, à bord de l'ISS

Il s'y préparent depuis le début de l'année scolaire. Le grand jour, c'est samedi 26 juin pour les écoliers du Gué-de-la-Chaîne, de Nocé, de Bellême et pour les collégiens de Bellême, dans le Perche. Ils doivent communiquer par radioamateur avec l'astronaute normand Thomas Pesquet, qui est actuellement à bord de la station spatiale internationale, à 400 km au-dessus de nos têtes. La liaison débutera à 11 h 25, pour une dizaine de minutes.

• Lire aussi. Perche. Avant d'appeler Thomas Pesquet, les écoliers apprennent la radio

Pour un ultime entraînement, mardi 22 juin, les collégiens de l'option Brevet d'initiation à l'aéronautique et du radio-club F4KLQ du collège ont pu communiquer par radio avec un pilote de l'armée de l'air. Le pilote de la base d'Évreux 105 survolait alors le Perche à bord d'un avion Be-350, ce qui a permis aux élèves de poser des questions sur l'aéronautique et le métier de pilote. Cet événement inédit a été rendu possible grâce à une autorisation spécifique. Le collège a été nommé pour l'occasion "Roger" et l'aéronef a été nommé "Vador". Malheureusement, la météo n'a pas permis le passage de l'avion à basse altitude.