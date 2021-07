Calvados. J'ai testé pour vous une randonnée 100 % électrique

L'aventure commence au Relais des 3 pommes à Bayeux. Les swincar, véhicules quatre roues 100 % électriques, sont atypiques et impressionnants. Première question : vais-je savoir conduire ? Trois randonnées sont disponibles : une balade découverte de 30 minutes, un parcours d'une heure autour de Bayeux et un dernier de deux heures vers Arromanches. Je pars pour le large. Alexis Rousseau, votre guide pour l'excursion, vous installe et vous explique le fonctionnement du bolide. L'accélération se fait à l'aide d'un simple bouton sur le volant. Ça a finalement l'air simple... et ça l'est ! Le swincar est vif mais maniable. Il monte à une vitesse de 30 km/h. Tout le monde peut le conduire à partir de 16 ans avec un brevet de sécurité routière et à partir de trois ans en tant que passager. La voiture ne fait pas un bruit. On ne gêne pas les randonneurs et on apprécie le calme pour admirer la vue imprenable sur les plages.

Le swincar est tout-terrain. Idéal pour les sensations fortes. Sur le bitume ou les chemins de randonnée, le véhicule s'adapte. "On dirait une araignée", lance un groupe de jeunes rencontré sur la route. Un système de balancier permet d'amortir les chocs et de passer sur des chemins sinueux. Même pas peur des bosses et des trous !

Alexis Rousseau souhaite proposer des randonnées dégustation. Bientôt, il sera possible de partager des planches de charcuterie au Relais des 3 pommes et goûter les huîtres d'un producteur local à Arromanches.

E-cars adventure, Relais des 3 pommes, 9 Boulevard Winston Churchill, Bayeux. De 30 € à 115 €. Tél. 06 51 10 26 33.