À découvrir. Dans le pays de Caux, l'air marin vous fera le plus grand bien

De la verdure des Jardins suspendus au modernisme du MuMa en passant par sa plage de galets, la ville du Havre regorge de lieux culturels et de sites naturels à visiter sans modération. Mais la côte d'Albâtre offre elle aussi des richesses.

Se restaurer dans un cadre apaisant

Si l'envie ne vous prend pas de séjourner dans une chambre d'hôtel traditionnelle, et que vous préférez étendre la durée de votre expérience en pleine nature, le Woody park de Fécamp propose de passer la nuit dans une tente suspendue au cœur de la forêt.

Une tente suspendue dans la forêt du Woody Park de Fécamp - Site internet Woody Park

Pour partager un café dans un endroit paisible, en famille ou entre amis, le pub La Sirène est idéalement situé à Yport. Il n'est pas étonnant qu'il ait attiré autant de tournages de films. En 2020, c'est la production du téléfilm Liés pour la vie qui s'y est installée pour bénéficier de son cadre particulier. L'établissement, en plus d'être lumineux et chaleureux, dispose d'une vue panoramique sur l'horizon et les superbes falaises d'Yport.

Le restaurant, hôtel et pub La Sirène situé 7 Boulevard Alexandre Dumont à Yport. - Site internet La Sirène

Des paysages à couper le souffle, c'est aussi ce qu'offre le restaurant gastronomique Le Donjon à Étretat, fraîchement auréolé d'une étoile au guide Michelin.

