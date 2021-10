Calvados. Excursion nature dans la vallée de l'Orne

Partez pour une excursion d'une journée au cœur de la nature dans un espace protégé et uniquement accessible en canoé-kayak.

Le départ se fait au centre de loisir Beau rivage, à Clécy. Les équipes vous accueillent et vous aident à choisir entre un canoé ou un kayak. En solo ou en équipe, c'est vous qui voyez ! L'aventure commence par une virée en van. Un animateur du centre vous amène jusqu'à l'embarcadère, l'occasion parfaite d'admirer les paysages ainsi que les hauteurs de la Suisse normande sur la route. Avant de vous jeter à l'eau, le moniteur vous donne quelques conseils et vous équipe d'un gilet de sauvetage et de pagaies.

14 kilomètres au fil de l'eau

Il est possible de louer l'équipement pour le jour entier. Une journée complète qui laisse le temps et le loisir de faire des pauses et se détendre sur le rivage, notamment avec l'incontournable pause pique-nique ! Prévoyez votre déjeuner pour passer un moment convivial au soleil sur les berges de l'Orne. La rivière, non accessible autrement qu'en canoë-kayak, permet de découvrir de nombreux endroits propices pour s'arrêter. N'ayez crainte, vos sandwichs ne prendront pas l'eau puisque des coffres étanches sont fournis pour les entreposer. La formule de 14 kilomètres est idéale pour les familles avec enfants, les débutants et les groupes de taille importante. C'est un parcours qui se fait à son rythme ! La rivière est calme et sans danger mais quelques petits obstacles se glissent sur votre chemin. Petits rapides et zones rocheuses sont autant de challenges à relever avec ses coéquipiers. Les jours ensoleillés, n'hésitez pas à piquer une tête ou à lancer les hostilités avec une bataille d'eau. Rafraîchissant ! Et pour les plus courageux, il existe un parcours de 28 kilomètres entre Pont d'Ouilly et Thury-Harcourt.

Pratique. Beau Rivage, La Cambronnerie, Clécy. Tél. 02 31 69 79 73