Vieux-la-Romaine. Sur les traces des vestiges romains et de nos origines

Visitez le site archéologique de Vieux-la-Romaine ainsi que son musée et découvrez des vestiges romains. À l'origine, c'était Aregenua, à quelques kilomètres de Caen, une capitale gallo-romaine aujourd'hui disparue. Les premières traces d'implantation de la ville remontent au 1er siècle après J-C. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum ainsi que deux maisons romaines. Dans le musée, des objets retrouvés lors des fouilles sont exposés. Vous en apprendrez plus sur la vie quotidienne des habitants de l'époque.

Des maquettes, objets tactiles et dispositifs interactifs permettent de visualiser les lieux antiques.