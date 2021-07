Calvados. À bicyclette... Découvrez les plages du Débarquement autrement

Le voyage commence aux batteries allemandes de Longues-sur-Mer, pour découvrir un poste de commandement de tir et quatre blockhaus abritant chacun une pièce d'artillerie.

Les visites guidées sont possibles et de larges panneaux pédagogiques sont à disposition pour en apprendre plus sur l'histoire de ce site stratégique de la Seconde Guerre mondiale. Une voie verte longe le littoral entre Longues-sur-Mer et Arromanches, à travers les champs. Elle offre une vue imprenable sur le large et les plages du Débarquement. Vous verrez le port artificiel autrement. L'activité mêle sport, histoire et découverte des paysages. Une randonnée de huit kilomètres, certes, mais sans difficultés, puisque la voie est dédiée aux vélos. Une étape sans grand effort pour voyager dans l'histoire.

La voie étant éloignée du bord des falaises, la circulation à pied ou à deux-roues se fait en toute sécurité. Une balade familiale qui dure une heure environ. Sur le chemin, il est possible de rencontrer des passionnés qui font virevolter leur planeur miniature. Et si vous avez de la chance, vous pourrez apercevoir les moutons à tête noire des falaises d'Arromanches ou croiser un joueur de cornemuse sur la plage.

Après l'effort, le réconfort. À votre arrivée à Arromanches, une bonne glace vous attend ainsi qu'une place au soleil pour détendre vos jambes. Et, pourquoi pas ne piquer une tête dans la mer pour vous rafraîchir ? L'accès au site est simple, il est possible de garer sa voiture sur le parking des batteries de Longues-sur-Mer. Une tenue de sport et une bouteille d'eau pour vous hydrater sont recommandées pour cette excursion.

Chiffres clés du parcours Huit kilomètres de randonnée à vélo. Une heure pour parcourir la distance entre Longues-sur-Mer et Arromanches. Quatre blockhaus à découvrir aux batteries de Longues-sur-Mer. Les batteries de Longues-sur-Mer Située au sommet d'une falaise dominant la Manche, entre Arromanches et Port-en-Bessin, la batterie allemande de Longues-sur-Mer est une fortification majeure du Mur de l'Atlantique. Ses canons étaient positionnés exactement entre les plages d'Omaha Beach et de Gold Beach. Elle a joué un rôle stratégique contre le Débarquement des Alliés du 6 juin 1944. L'état du matériel est proche de celui d'il y a 77 ans. Le port flottant d'Arromanches Pour faire débarquer les soldats et le matériel, Winston Churchill a eu une idée connue comme l'une des plus insensées de l'histoire : construire un port artificiel. Les forces alliées avaient besoin d'un port en France, or ils étaient occupés par les Allemands, alors plutôt que d'en reconquérir un, ils en ont créé un de toutes pièces.

Pratique. Location de vélos possible. Loc Vélo, rue d'Audrieu, 14400 Bayeux. Ouvert tous les jours. 9 heures-19 h 30. Tél. 06 46 34 37 21