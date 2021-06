Football. Reprise du Havre AC : Paul Le Guen attend "un engagement sans faille"

Les joueurs du Havre AC ont retrouvé leur centre d'entraînement de Soquence, lundi 21 juin, après cinq semaines de repos. Place à la traditionnelle préparation physique, avant d'attaquer une série de matchs amicaux. Les Havrais s'apprêtent à entamer une treizième saison en Ligue 2, après un exercice 2020-2021 décevant et une 11e place. "Le résultat d'une saison reflète la valeur d'une équipe. La saison dernière, on valait ça, estime l'entraîneur Paul Le Guen. On tourne la page, certes, mais on retient les leçons aussi."

Un latéral et un attaquant espérés

Pas de nouvelle tête dans le vestiaire pour cette reprise qui s'effectue avec vingt-quatre joueurs, auxquels s'ajoutent les gardiens, dont le jeune Mohamed Koné, issu du centre de formation, qui s'apprête à signer son premier contrat professionnel. Si l'effectif reste stable, l'entraîneur, lui, rehausse son niveau d'exigence : "Notre seule solution pour faire mieux, c'est de progresser à la fois individuellement et collectivement. Des jeunes peuvent se développer, des anciens peuvent faire mieux aussi. J'attends plus de consistance et un engagement sans faille."

Pour muscler l'effectif, le club ciel et marine vise cependant le recrutement d'un latéral et d'un attaquant. Sur le terrain, le douzième homme comptera aussi, cette saison. "Il y a un supplément d'âme, de la motivation, même à l'échauffement, que ça chante, que ça crie…", se languit le défenseur Pierre Gibaud, arrivé il y a tout juste un an. "Tout le monde va retrouver ses supporters, mais peut-être que chez nous, ils font plus de bruit qu'ailleurs !"