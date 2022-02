Seine-Maritime. Malgré le début de l'été, le soleil va encore se faire désirer

Les fortes pluies qui s'abattent sur la Seine-Maritime, le mardi 22 juin, passent presque inaperçues. Il faut bien dire que depuis une dizaine de jours, la transition du printemps à l'été est plutôt morose dans le département, à l'image des fréquentes alertes lancées pour des risques d'orages ou de pluies-inondations.

Retour du soleil dans quelques jours

Pour Thomas Courmont, prévisionniste-conseil pour Météo France à Rouen, il est important de rappeler que "c'est un phénomène assez large qui touche presque toute la France", et qui n'a rien d'extraordinaire pour la saison. La cause de toutes ces pluies ? "Un conflit de masses d'air entre un courant d'air froid venant du Nord-Est et un courant d'air chaud qui vient d'Afrique, ce qui génère toute cette instabilité", décrypte le spécialiste.

Grâce à l'anticyclone des Açores, qui se renforce, la situation devrait s'améliorer petit à petit, avec des pluies moins fortes et une diminution des phénomènes orageux. "Il faudra attendre le début de semaine prochaine pour retrouver un temps plus estival", conclut Thomas Courmont.