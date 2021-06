Le Havre. De nouveaux recrutements pour la psychiatrie

Alors que la psychiatrie havraise avait dû faire face à une crise profonde et une importante mobilisation en 2018 (le mouvement des Perchés), le Groupe hospitalier du Havre (GHH) annonce des moyens supplémentaires en psychiatrie. L'activité psychiatrique ne se résume pas à l'hôpital Pierre-Janet. La psychiatrie est aussi présente dans les centres médico-psychologiques, les hôpitaux de jour, les équipes de liaison, les équipes mobiles et à la Maison de l'adolescent. L'activité psychiatrique du GHH est implantée sur l'ensemble du territoire : Fécamp, Lillebonne, Bolbec, Cany-Barville, Caudebec-en-Caux, Port-Jérôme-sur-Seine et dans les quartiers du Havre.

L'hôpital havrais a créé un projet territorial de santé mentale. Ce projet donnera lieu prochainement à la signature d'un contrat entre le GHH, l'Agence régionale de santé de Normandie et différents partenaires. Mais dès à présent, ce contrat financera de nouveaux recrutements, à partir de cette année, à hauteur de plus d'un million d'euros.

Sont attendus :

- L'équipe mobile d'intervention et de crise, qui travaille en amont pour éviter certaines hospitalisations aux urgences psychiatriques ;

- La création d'une consultation transculturelle d'évaluation, d'orientation et de coordination pour mineurs non accompagnés ;

- Le renforcement de l'équipe mobile psychiatrie pour les personnes âgées, qui intervient dans l'ensemble des EHPAD de l'agglomération du Havre ;

- Le renforcement de l'équipe mobile précarité santé mentale, qui intervient sur l'ensemble du territoire.