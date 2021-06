Normandie. Météo : vers un retour du soleil dans les prochains jours ?

"Ces changements climatiques sont fréquents. C'est le propre de notre climat océanique", explique Franck Barrère, climatologue de Météo France dans le Grand Ouest. Depuis plusieurs jours, le temps normand n'est pas au beau fixe. "On a parfois des périodes très ensoleillées, très chaudes, et des périodes pluvieuses en cette saison", poursuit le spécialiste. Des conditions climatiques nécessaires, puisqu'au printemps, "la région était en situation de pré-sécheresse", selon le climatologue. "Grâce aux pluies de mai et de juin, on rétablit un certain équilibre. Nos sols ont besoin d'eau", détaille Franck Barrère. Le soleil devrait faire son grand retour à partir de ce mercredi 23 juin, "mais les températures resteront fraîches", ajoute le spécialiste.

Une météo déjà observée par le passé. "C'est un temps que nous avons déjà eu, notamment en 2020. Lorsqu'on est sous l'influence d'une masse d'air qui vient du Sahara, on a un temps très doux et très sec comme la semaine dernière. Actuellement, une dépression traverse la France. Les nuages et les précipitations orageuses s'enchaînent", conclut-il.