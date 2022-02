Coutances. Enfin, le retour d'un été animé !

Coutances sort également de sa torpeur après la crise sanitaire. De nombreuses festivités et animations sont proposées tout au long de cette période estivale.

La seconde édition de "Jardin en scène" arrive, avec 12 événements, 6 pour les grands et 6 pour les plus petits, les mercredis de l'été, avec un programme 100 % local. Tous les artistes programmés sont normands, pour des rendez-vous gratuits sans réservation ! Une seconde édition qui se déroule dans le jardin des plantes, un lieu idéal et adapté pour ce type de manifestation, assure Pierre-Henry Debray, en charge de l'événementiel à la mairie de Coutances.

Pierre-Henri Debray Impossible de lire le son.

À découvrir également tout l'été, une exposition rétrospective du festival "Jazz sous les pommiers", qui fête cette année ses 40 ans. 80 photos dont 40 grands formats sont exposés dans les rues de la ville, elles ont été sélectionnées parmi un fonds de plus de 20 000 photos.

Pierre-Henri Debray Impossible de lire le son.

Autre moment important, le 14 juillet, avec le retour du feu d'artifice.