Régionales 2021. À Rouen, Mélanie Boulanger en tête devant Hervé Morin, Nicolas Bay quatrième

Après une victoire lors des élections municipales l'an dernier, l'alliance des socialistes et des écologistes a visiblement le vent en poupe à Rouen. Si Mélanie Boulanger, soutenue par le Parti socialiste et Europe écologie-Les Verts arrive en troisième position du premier tour des élections régionales en Normandie (lire ci-contre), la maire de Canteleu est en tête des résultats à Rouen. Elle devance ainsi le président sortant Hervé Morin puis Laurent Bonnaterre, le candidat soutenu notamment par la majorité présidentielle. Nicolas Bay, tête de liste du Rassemblement national, n'arrive qu'en quatrième position dans la capitale normande, suivi de près par Sébastien Jumel.

Renouvellement ou continuité ?

"Notre résultat confirme notre choix de construire un rassemblement avec la gauche dès le premier tour, souligne ainsi Véronique Bérégovoy, secrétaire régionale Europe écologie-Les Verts en Normandie. C'est aussi le choix d'un renouvellement politique avec une liste portée par deux femmes, Mélanie Boulanger et Lætitia Sanchez." De son côté, Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime et troisième sur la liste seinomarine d'Hervé Morin, affirme que "ce résultat confirme, en toute humilité, le travail qui a été réalisé pour les Normands et le bilan positif". Enfin, Maxime Boissière, référent de La République en marche pour la Seine-Maritime, note le "score honorable" de Laurent Bonnaterre, qui "a essayé de proposer un projet nouveau pour la Normandie". Dimanche 27 juin, pour le second tour, vous aurez donc le choix entre Hervé Morin, Nicolas Bay, Mélanie Boulanger et Laurent Bonnaterre.

En Normandie H. Morin (36,86 %), N. Bay (19,86 %), M. Boulanger (18,37 %), L. Bonnaterre (11,07 %), S. Jumel (9,64 %), P. Le Manach (3,14 %) et S. Kerbarh (1,06 %) En Seine-Maritime H. Morin (29,22 %), N. Bay (20,27 %), M. Boulanger (17,45 %), S. Jumel (16,16 %), L. Bonnaterre (12,51 %), P. Le Manach (3,05 %) et S. Kerbarh (1,34 %) À Sotteville-lès-Rouen M. Boulanger (32,24 %), H. Morin (18,19 %), N. Bay (17,57 %), S. Jumel (16,72 %), L. Bonnaterre (9,79 %), P. Le Manach (4,47 %) et S. Kerbarh (1,02 %) À Mont-Saint-Aignan H. Morin (38,54 %), M. Boulanger (24,32 %), L. Bonnaterre (15,48 %), N. Bay (11,60 %), S. Jumel (8,11 %), P. Le Manach (1,20 %) et S. Kerbarh (0,75 %)

Pratique. Le débat d'entre deux tours est organisé mercredi 23 juin à 12 h 30. Replay sur tendanceouest.com