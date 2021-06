Cyclisme. L'Ornais Benoît Leroyer va piloter une moto sur le Tour de France

Il quittera Alençon jeudi 23 juin pour rejoindre Brest (Finistère), la ville de départ, samedi 27 juin, du 108e Tour de France cycliste.

L'Alençonnais Benoît Leroyer est un grand fan de vélo, il a été le président de l'Union cycliste Alençon-Damigny. Et il est aussi motocycliste, l'un des privilégiés à être accrédité par Amaury-Sport-Organisation, pour piloter une moto sur le Tour, sur Paris-Roubaix, et même sur certaines courses qui sont disputées à l'étranger. "Les places sont chères et quand on y est, on fait tout pour y rester", explique Benoît Leroyer, qui va piloter une moto pour la cinquième année sur la plus grande course cycliste du monde. L'Ornais souligne la difficulté du job, la vigilance qui doit être celle de chaque instant en raison du public, du très grand nombre de véhicules sur la Grande Boucle, et bien sûr des coureurs cyclistes. Et si on lui demande son pronostic pour le Maillot Jaune, c'est le Gallois de l'équipe Inéos, Geraint Thomas. Avec le regret qu'aucun Français ne soit sans doute capable de rivaliser…