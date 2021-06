France-Monde. Le “passe sanitaire” indispose les festivals de plein air

Le décret doit être publié le 30 juin : mais depuis leur réunion houleuse du 15 juin chez Roselyne Bachelot au ministère de la Culture, les organisateurs de festivals en plein air sont irrités. Motif : la future obligation du “passe sanitaire” pour accéder aux festivals de plus de mille spectateurs en extérieur – malgré jauge, masques, distances et chaises. Ce qui exaspère les organisateurs, c'est que le privilège d'être dispensés de ce passe sera accordé à des parcs d'attractions et des parcs à thème accueillant des milliers de gens en extérieur… Les organisateurs de festivals protestent auprès des médias : “Comment peut-on justifier cette inégalité de traitement entre festivals et parcs alors que les situations sont comparables ?” En outre la mesure est incohérente, explique un directeur de festival : “Ça n'a pas de sens. Si tout le monde doit être testé pour rentrer dans l'enceinte du festival, ça veut dire qu'à l'intérieur, tout le monde sera négatif, alors pourquoi ne pas permettre un peu plus de liberté, que les gens soient debout, qu'ils puissent ne pas porter le masque ?”