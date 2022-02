France-Monde. Le prince héritier veut mettre une sourdine aux minarets

Prince à poigne, le prince Mohammed ben Salmane veut forcer l'Arabie saoudite à ne plus choquer les touristes… ni surtout les investisseurs de l'ère post-pétrole. On ne voit plus patrouiller la police des moeurs. Les restaurants et magasins ne ferment plus aux heures de prière. Bientôt les manuels scolaires ne traiteront plus les non-musulmans de porcs et de singes. Il serait même question d'un lieu de culte chrétien ! Et les hommes du prince ont l'ordre d'obtenir de milliers de mosquées qu'elles baissent – d'un tiers – le son des haut-parleurs qui clament la louange d'Allah et de son prophète, et qui diffusent à pleine puissance les prêches des imams… “Le pays est en train d'établir de nouvelles fondations”, constatent les observateurs.