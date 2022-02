France-Monde. Stéphane Bern part en guerre contre les éoliennes

Jusqu'où peut aller Stéphane Bern, le défenseur du patrimoine, dans sa charge contre la prolifération des éoliennes – ou aérogénérateurs – dans des paysages où elles font pourtant tache ? Pour lui c'est clair : “L'énergie éolienne n'est en rien écologique et renouvelable. Elle pollue gravement la nature et détruit le patrimoine naturel et bâti de la France." Il accuse la ministre Barbara Pompili de contrevenir à sa propre loi Climat en soutenant les éoliennes : ce qui la rend, dit-il, “coupable d'atteintes à la biodiversité, d'artificialisation des sols et de soutien aux énergies fossiles”. Mais Bern va se heurter à l'influente RTE, filiale transport d'EDF, qui prévoit au contraire de multiplier à fond les éoliennes dans les trente ans qui viennent.