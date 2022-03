Seine-Maritime. La route des fruits : entre fraîcheur des vergers et sites historiques 

Contrairement à ce que son nom suggère, la route des fruits n'est pas seulement connue pour la richesse de ses vergers : paysages panoramiques, falaises, coteaux et monuments historiques valent également une halte. Vous pouvez choisir d'emprunter la boucle de Jumièges ou celle d'Anneville-Ambourville. "La route des fruits est un parcours plutôt atypique : on sillonne d'une rive à l'autre grâce aux bacs de Seine", explique Bernadette Cantrel, qui a travaillé pendant 15 ans à l'accueil de la Maison du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande. "Plusieurs panoramas sont à découvrir : la base de loisirs du Mesnil-sous-Jumièges, le lac où l'on peut se baigner, ou encore la Tourbière d'Heurteauville." Ce dernier site regorge de paysages à admirer, avec ses 45 hectares d'étang, ses marais et sa végétation luxuriante.

Un cadre idéal pour se ressourcer

Thomas Digiaud est conseiller en séjour à l'office de tourisme de Jumièges et agent de développement du tourisme local. Il ne connaît que trop bien le patrimoine historique incontournable : "L'abbaye de Jumièges est l'un des sites les plus visités. L'ambiance est à la fois apaisante et romantique. Victor Hugo s'était interrogé : 'Ne serait-ce pas là la plus belle ruine de France ?'." À Duclair, le château du Taillis vous accueille pour la visite du Musée "Août 44 : L'enfer sur la Seine", qui relate les combats qui se sont déroulés dans la région en 1944. À l'approche du village de Bardouville, la route monte abruptement : "C'est un faux plat qui demande un effort à vélo, mais au sommet, on surplombe de manière étonnante la Vallée de la Seine. La vue est splendide", raconte Thomas Digiaud. Paysages forestiers et fluviaux sont à admirer au cours des dizaines de parcours qui bordent cette route : "Il y en a pour tous les goûts, et ces randonnées d'environ 2 h 30 sont plus accessibles."