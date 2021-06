Départementales 2021. La majorité sortante favorite dans le Calvados

Comme pour les élections régionales, le premier tour des départementales a été marqué par une très forte abstention. Dimanche 20 juin, 65,69 % des Calvadosiens ne sont pas allés aux urnes. Aucun binôme sur les 25 cantons du département du Calvados n'a été élu dès le premier tour, même dans ceux où les binômes se trouvaient en duel. Il faudra alors passer par le second tour, ce dimanche 27 juin, pour désigner les binômes vainqueurs.

Exception à Caen : la gauche en

ballottage favorable

De la même manière que pour les régionales, le Rassemblement national n'a pas obtenu des résultats à hauteur de ses espérances. Pour rappel, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen présentait des candidats dans 19 cantons du Calvados (tous sauf Caen et Hérouville-Saint-Clair). Seuls deux binômes ont obtenu leur ticket pour le second tour, à Trevières, où le binôme Philippe Chapron et Martine Vilmet a obtenu 33,23 % des suffrages, et à Deauville, avec un tout nouveau binôme composé de Djessy Lemyre et Sandrine Reboulet, qui obtient 18,92 % des voix.

Sur le canton de Bayeux, le président sortant Jean-Léonce Dupont a largement pris la tête du premier tour avec 2 652 voix d'avance sur l'autre binôme présent au second tour, celui de la gauche de Xavier Brunschvicg et Valérie Harel (23,91 %). À Falaise, le binôme de la majorité départementale Clara Dewaële et Jean-Yves Heurtin est lui aussi en tête (48,89 %), tout comme à Vire avec le duo Marc-Andreu Sabater et Coraline Brison-Valognes (40,6 %). Si la gauche est rarement en tête, elle est en ballottage favorable sur trois des cinq cantons caennais. Les cantons 3, 4 et 5 pourraient, comme en 2015, être toujours à gauche.