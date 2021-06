Basket. Clap de fin sur une drôle de saison pour le Rouen MB

Que cette saison fut longue et éprouvante pour les joueurs du Rouen Métropole Basket. Le samedi 19 juin, ils ont conclu cet exercice 2020-2021, si particulier, sur une semaine à trois matchs, avec une victoire contre Antibes (77-70) et deux défaites, contre Aix-Maurienne (73-70) et Denain (76-54). Avec un maigre bilan de 13 victoires pour 21 défaites, le RMB termine à une médiocre 14e place de Pro B.

Une saison à oublier

Plutôt bien partis en début de saison, les joueurs d'Alexandre Ménard ont vite été coupés dans leur élan par le deuxième confinement et l'incertitude qui a longtemps plané sur la suite à donner à cette saison. Ils ont ensuite eu du mal à retrouver le rythme, alternant les bons et les mauvais résultats. À leur décharge, les joueurs ont souvent été bousculés par des cas de Covid-19, des blessures et le départ de joueurs en cours de saison, comme Rebec et Iroegbu.

L'an prochain, les Normands devront tourner la page pour retrouver des résultats plus en accord avec leurs ambitions, comme lors des saisons passées.