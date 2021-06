Tennis de table. Bayard Argentan : le tennis de table "made in Japan"

La Bayard Argentan tennis de table accueille sa nouvelle recrue japonaise, il s'agit d'Hiroto Shinozuka. Seulement âgé de 17 ans, il est n°3 mondial en -18ans, n°9 mondial en -19 ans et pointe autour de la 260e place mondiale seniors.

"C'est avec délectation que nous pouvons vous partager cette superbe arrivée au club", souligne Laurent Launay, le directeur sportif du club. Hiroto Shinozuka fait partie de l'équipe japonaise en junior. Mais il est d'ores et déjà également dans le groupe senior, où il est actuellement en immersion avec l'équipe qui prépare les Jeux Olympiques de Tokyo. "Il n'est peut-être aujourd'hui que 261e mondial, mais croyez-moi, il en a sous le pied", insiste Laurent Launay. "La satisfaction réside sur ce symbole fort de constater qu'Argentan est l'heureuse élue, qui plus est lorsque l'on sait que le levier pour la signature d'Hiroto Shinozuka n'a absolument pas été l'argent, ce qui est d'autant plus flatteur pour la Bayard, qui a visiblement d'autres atouts pour attirer des joueurs du monde entier", conclut Laurent Launay.