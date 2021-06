Seine-Maritime. Dans les deux scrutins, la déception pour le Rassemblement national

"On s'est pris une grosse gamelle dans la figure." Dimanche 20 juin, quelques minutes avant 20 heures et la proclamation officielle des résultats des élections départementales et régionales, un ténor du Rassemblement national en Seine-Maritime était dépité. "Nos électeurs ne se sont pas mobilisés", a-t-il ajouté, en référence à la forte abstention qui a marqué les deux scrutins. Si la tête de liste aux régionales, Nicolas Bay, arrive tout de même deuxième, aux départementales, les résultats sont en baisse par rapport à 2015. 21 % des suffrages recueillis contre 26 % au premier tour il y a six ans, alors que des binômes ont été présentés dans tous les cantons.

"On peut clairement dire que l'on pouvait s'attendre à mieux, mais d'autres formations politiques peuvent aussi être déçues", a déclaré Yves Bonnet, dans les studios rouennais de Tendance Ouest. Cet ancien député de la Manche est en cinquième position sur la liste seinomarine de Nicolas Bay pour les élections régionales. "L'élection n'est jouée qu'après le second tour", a-t-il ajouté.