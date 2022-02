Départementales 2021. La ville de Rouen va-t-elle basculer totalement à gauche ?

Le résultat est très serré. Dimanche 20 juin, le premier tour des élections départementales a montré que le canton de Rouen-1 pourrait basculer à gauche. Il est le seul des trois cantons rouennais à être actuellement détenu par un binôme de la majorité de centre et de droite (Jean-François Bures et Marine Caron). Les sortants ne sont qu'à 33 voix devant le binôme du Parti socialiste (Marie Fouquet et Valentin Rasse-Lambrecq).

Au second tour, dimanche 27 juin, ces derniers pourraient profiter du report de voix de Christiane Espanet et Jean-Pierre Tredet, binôme de l'union de la gauche qui a recueilli 661 bulletins, mais aussi éventuellement du binôme d'extrême gauche Basile Gonzales et Céline Vitard (110 voix). Enfin, reste à savoir ce que feront les électeurs du Rassemblement national : 636 voix ont été adressées au binôme Florent Sené et Laury Thirion.

Moins de suspense pour Rouen 2 et 3

Sur les deux autres cantons rouennais, ce sont des binômes formés de socialistes et d'écologistes qui sont arrivés en tête. Pour Rouen-2, Jean-Michel Bérégovoy et Florence Hérouin-Leautey devraient prendre sans trop de difficulté la suite des sortants, Christine De Cintré et Ludovic Delesque. Près d'un millier de voix les séparent des représentants de la majorité sortante (Guillaume Bestaux et Isabelle Fedina). Enfin, pour le canton de Rouen-3, le résultat du premier tour est plus serré. La socialiste sortante Caroline Dutarte, désormais associée à l'écologiste Stéphane Martot, recueille 36,20 % des voix. Mais le binôme du centre et de la droite, formé par Maxime Boissière et Letycia Ossibi est à moins de 400 voix derrière. Tout se jouera au soir du second tour des élections départementales, surtout si la mobilisation des citoyens se fait bien plus forte que dimanche 20 juin.