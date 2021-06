Saint-Martin-de-Boscherville. Un lieu d'écoute et d'accueil pour des personnes en difficulté

Situé à Saint-Martin-de-Boscherville, l'accueil Louis et Zélie a été inauguré, samedi 19 juin, par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Il a été accompagné par le fondateur de ce concept, Guillaume d'Alençon.

Ouvert à tous, c'est un lieu d'écoute et d'accompagnement qui s'adresse à ceux qui rencontrent des difficultés personnelles, familiales ou affectives. "Parce que chaque personne est unique et que son histoire mérite une attention soutenue, précise Guillaume d'Alençon, ces accueils assurent un accompagnement personnel, confidentiel et gratuit." L'accueil est constitué d'une équipe d'accompagnateurs bénévoles qui accomplissent un travail de conseil gratuit dans la limite de leurs compétences.

Mgr Dominique Lebrun et Guillaume d'Alençon, le fondateur de l'accueil Louis et Zélie. - Christian Pedron