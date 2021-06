Seine-Maritime. La vue des policiers rend le prévenu encore plus agressif

Le 4 septembre 2020, les policiers contrôlent un homme qui semble se disputer avec une femme. Rebelle, il devient agressif, repousse les policiers en leur crachant au visage et distribue des coups de pied. Il est finalement maîtrisé et menotté. En garde à vue, il est noté qu'une condamnation précédente lui interdisait d'entrer en contact avec son ex-amie, rencontrée dans la rue. Passablement alcoolisé, il est conduit à l'hôpital de Saint-Aubin-lès-Elbeuf pour contrôle d'alcoolémie. Il se plaint d'avoir été molesté et arbore des traces aux bras. Le ministère public pense qu'il n'a pas compris "la spirale de sa violence". La défense regrette "le mode d'arrestation". Johnny Auvrard, 44 ans, est condamné à trois mois de prison ferme.