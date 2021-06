Seine-Maritime. Élections départementales : ce qu'il faut retenir du scrutin

Un électeur sur trois s'est rendu aux urnes. C'est la principale information à retenir des élections départementales du dimanche 20 juin, en Seine-Maritime. Pour être précis, le taux de participation est de 32,19 %.

Quelques cantons pourraient basculer à gauche

Difficile pour le moment de s'imaginer si la majorité sortante va garder la main sur le conseil départemental ou si la gauche, qui était arrivée très proche en 2015, va pouvoir reprendre les rênes. Dans de nombreux cantons, la décision se fera donc au second tour, le dimanche 27 juin.

Si les binômes sortants ou leurs remplaçants désignés sont très souvent arrivés en tête au premier tour, quelques surprises notables pourraient contribuer à faire basculer le Département à gauche. C'est par exemple le cas sur le canton du Havre 4, où Nadine Lahoussaine et Laurent Logiou sont arrivés devant Louisa Couppey et Pascal Cramoisan, ou sur Dieppe 2, où Blandine Lefebvre et Jean-Christophe Lemaire sont devancés par Nicolas Langlois, le maire de Dieppe, et son binôme Maryline Fournier.

Enfin, il est important de noter que l'abstention n'a pas été favorable au Rassemblement national, qui a rassemblé 21 % des voix en Seine-Maritime, contre 25,59 % en 2015.

