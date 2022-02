Régionales 2021. Premier tour : la réaction de Laurent Bonnaterre aux résultats

D'après les dernières estimations, le candidat de la majorité présidentielle, Laurent Bonnaterre, arrive en quatrième position (11,6 %) aux élections régionales en Normandie. Il est devancé par le président sortant Hervé Morin (liste de l'union de la droite et du centre, 35,1 %), le Rassemblement national de Nicolas Bay (20,4 %) et l'union de la gauche et des écologistes de Mélanie Boulanger (18,3 %).

"Je suis toujours déçu de ne pas faire plus mais on est qualifiés pour le second tour", a réagi Laurent Bonnaterre. Le candidat espère un retournement de situation au second tour, "on va rester au second tour, faire vivre nos idées. C'est une autre élection qui s'ouvre. Les gens ne sont pas venus au premier tour, s'ils viennent au second tour ça peut rebalayer les cartes."

Écoutez sa réaction :