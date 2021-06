[Photos + vidéo] Caen. Projet d'éoliennes en mer : des centaines de pêcheurs manifestent

Plusieurs centaines de pêcheurs se sont rassemblés samedi 19 juin dans la matinée sur le port de Caen. Tous se mobilisent contre l'implantation d'un parc d'éoliennes en mer au large de Courseulles-sur-Mer.

Venus de Normandie et de Bretagne, tous sont inquiets pour l'avenir de leur métier. "Si ce projet voit le jour, c'est la fin du métier. Ils creusent des trous de plus de sept mètres de diamètre qui déchiquètent les fonds marins. Ça veut dire que dans quatre ou cinq ans, il n'y aura plus de baie de Seine, plus de coquille, il n'y aura plus rien", s'indigne Daniel Charles, marin pêcheur à Ouistreham. Le cortège a débuté sa marche pacifique depuis la gare jusqu'à la préfecture du Calvados. "On manifestera autant de fois que l'on peut pour arriver à nos fins", s'insurge le pêcheur calvadosien. Pour rappel, EDF Renouvelables avait annoncé, le lundi 22 février, que le chantier du parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer allait pouvoir débuter. Un projet de 64 éoliennes est prévu d'ici 2024. Ce parc fournirait l'équivalent de la consommation électrique de 630 000 personnes.