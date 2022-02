Colombelles. Neurallys développe un dispositif pour surveiller la pression du crâne

"Aujourd'hui vous pouvez mesurer votre pression artérielle à la maison. Un jour, ce sera votre pression intracrânienne", s'amuse Philippe Auvray, co-fondateur de la jeune entreprise Neurallys. C'est à Colombelles, dans les locaux d'Innovaparc, que les neuf salariés planchent sur un dispositif médical inédit. "Nous développons un implant connecté qui permet de surveiller dans un premier temps puis de réguler par la suite la pression dans le crâne", indique le directeur. Un concept né à la suite d'une rencontre entre un chercheur de la région parisienne et un neurochirurgien de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. " Le spécialiste a exprimé un besoin de suivre la pression intracrânienne de ses patients", poursuit Philippe Auvray. En France, 120 000 personnes souffrent d'hydrocéphalie, une pathologie congénitale ou qui peut survenir après un traumatisme crânien, une méningite ou un arrêt cardio-vasculaire. "Chaque jour, nous produisons un demi-litre de liquide céphalo-rachidien dans notre crâne. Les patients atteints d'hydrocéphalie ont une mauvaise régulation de ce liquide qui créée de la pression et provoque notamment des maux de tête", détaille le co-fondateur de Neurallys.

Jusqu'à aujourd'hui, les patients atteints de cette pathologie se voient implanter une valve dans le crâne qui vide l'excès de liquide céphalo-rachidien à l'aide d'un fin tuyau placé dans l'abdomen. En cas de problème, seule la chirurgie permet d'intervenir. "Nous avons conçu un capteur relié à cette valve", ajoute Philippe Auvray. Par l'intermédiaire de ce capteur, le patient pourra surveiller sa pression et le neurologue avoir accès en direct aux données de celui-ci pour intervenir en cas d'urgence. Le dispositif devrait voir le jour en 2025. "10 millions d'euros sont nécessaires pour commercialiser le concept", conclut-il.

Zoom sur Neurallys

L'idée naît en 2015 mais l'entreprise n'est fondée qu'en 2016 au sein de la faculté de médecine de Caen. Un an plus tard, l'équipe de Neurallys déménage et s'installe dans les locaux du campus EffiScience de Colombelles. "C'est au moment de chercher des financements pour lancer l'entreprise que l'on a décidé de rentrer à Caen. Il y avait plus d'opportunités", précise Philippe Auvray. En 2019, l'entreprise a investi le premier étage d'Innovaparc. Pour démarrer l'activité, Neurallys a pu bénéficier de financements de la Région mais aussi de la Banque Publique d'investissement. "Pour nos recherches, nous avons le soutien de Cyceron, le centre de recherches biomédicales ainsi que l'unité de neurosciences de Denis Vivien à l'hôpital de Caen", complète le co-fondateur. L'objectif de l'entreprise caennaise à terme est d'atteindre le marché mondial. "On a déjà des contacts aux Etats-Unis. Nous avons remporté le Paris Boston Med Tech Award en 2017", ajoute-t-il. Neurallys a également été classée dans le top 5 des jeunes entreprises dans le domaine de la neurochirurgie à fort impact sur plus de 90 sociétés dans le monde.