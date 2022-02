Un été au Havre. La première œuvre a fait son apparition…

Elle est comme un phare discret, qui invite au voyage. La première œuvre de l'édition 2021 d'Un été au Havre a fait son apparition vendredi 18 juin.

Installation nocturne

Fata Morgana a été installée dans la nuit, de 3 à 7 heures du matin, sur la digue sud du port. Un passant un peu trop pressé pourrait ne pas l'apercevoir. "C'est un mirage, j'avais envie de créer un trouble, de travailler sur le faux-semblant", détaille l'auteur, Chiki, plasticien franco-marocain âgé de 28 ans. C'est sa première œuvre installée dans l'espace public.

Chiki connaissait Un été au Havre... comme spectateur.

"Lors de mes repérages, mon regard est tombé sur cette digue qui comprend d'anciennes casemates. Il y a eu une vie ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, poursuit l'artiste. Je me suis mis à dessiner et, spontanément, le palmier est né." Avec de l'imagination - et du soleil - c'est une médina maritime qui se présente au spectateur. "C'était un pari assez risqué, il y a eu un travail d'ingénierie, de sculpture et de travaux maritimes pour l'installer là, que l'eau salée ou le vent ne puissent pas détériorer le palmier."

Des surprises la semaine prochaine

Le palmier est installé sur un site interdit au public, appartenant à l'État. "Le fait qu'elle soit juste perceptible, pas accessible… On est toujours dans l'optique du mirage." L'édition 2021 d'Un été au Havre est justement placée sous le signe de l'illusion. Les œuvres vont continuer d'apparaître par surprise sur la voie publique, d'ici samedi 26 juin.