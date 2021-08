Saint-Cyr-la-Rosière. Retour vers le passé avec l'Écomusée du Perche

Situé à Saint-Cyr-la-Rosière, l'Écomusée du Perche a pour objectif de collecter, d'étudier et de conserver le patrimoine matériel et immatériel du Perche.

Entre ses murs, revivez l'atmosphère des ateliers du passé. Du maréchal-ferrant au menuisier, en passant par le sabotier, on y découvre les outils agricoles qui sont passés dans les mains de nos ancêtres. Sont exposés des objets, des témoignages et des documents qui retracent l'histoire de ces hommes et femmes du pays. Le musée propose aussi des stages d'apiculture, de restauration de l'habitat traditionnel ou encore de poterie. L'écomusée est ouvert tous les jours, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30. Tarifs : adulte : 6 €, réduit : 5 € (gratuit jusqu'à 18 ans).