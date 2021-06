Cotentin. Drame en mer : un marin pêcheur mort, un autre blessé

Une opération de sauvetage de deux marins a eu lieu ce vendredi 18 juin, au nord-ouest de La Hague. A 9 h 46, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été informé par le navire de pêche Sextant qu'un de ses membres d'équipage était passé par-dessus bord et qu'un autre était blessé, à la suite de la rupture d'un de ses apparaux de pêche. Plusieurs moyens de recherche et de sauvetage ont été déployés pour secourir les deux hommes. L'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile basé à Granville a hélitreuillé "l'homme à la mer puis [le] marin blessé à bord du navire de pêche et les [a déposés] au centre hospitalier d'Avranches-Granville à 12 h 38 où ils [ont été] pris en charge par les équipes médicales", d'après la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Cherbourg et confiée à la gendarmerie maritime. "Il y a eu deux personnes hélitreuillées, une hospitalisée, l'autre décédée", a quant à lui ajouté le procureur de la République de Cherbourg, Yves Le Clair.

La ministre de la Mer a réagi au drame sur les réseaux sociaux.