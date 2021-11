Le Maroc et l'art de la damasquinerie à la Foire de Rouen

Abdeljalil Chekrouni, 60 ans, a été initié il y a cinquante ans par son grand-père à la boutique familiale de la Médina. Il fabrique des pièces décoratives à partir de fer forgé qu’il incruste de fil d’argent.

Plusieurs étapes sont nécessaires, de la mise au point du dessin à la formation de la tôle de fer. “On la fait rayer dans tous les sens, on le remet sur le feu jusqu’à ce qu’elle devienne bleue. On fait alors passer le fil d’argent en lui donnant un dessin particulier.” Repassé sur le feu, le fer est poli afin que la pièce devienne lisse. Il est ensuite plongé dans le charbon de bois, nettoyé à l’eau et au savon avant d’être lustré avec un chiffon.

L’artisan fabrique avant tout des pièces décoratives (vases, animaux) et des bijoux (bracelets, bagues). Mais sa spécialité reste le plateau. D’une valeur de 400 à 30 000 dirhams, “un Marocain ne peut se l’acheter pour lui mais pour offrir.”