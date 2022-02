Euro: duel séculaire Angleterre-Ecosse, de nouveaux qualifiés en 8e?

France-Monde. L'Europe trépigne avant le nouveau chapitre de la plus vieille rivalité du monde du football, entre l'Angleterre et l'Ecosse, vendredi (21h00) à Londres. Avant ce duel héréditaire, la Slovaquie et la République tchèque ont l'occasion de se qualifier pour les 8es de l'Euro.