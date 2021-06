Flers. Poursuivi par la police, le conducteur fonce en voiture dans un magasin

On a frôlé le pire en plein centre-ville de Flers, jeudi 17 juin peu après 16 heures : une voiture qui était prise en chasse par la police est arrivée à très grande vitesse, rue de Messei. Son conducteur a réussi à éviter deux voitures, mais il a dû freiner brutalement pour en éviter d'autres, et sa Citroën ZX grise a fini sa course dans la vitrine du magasin de chaussures Le Lacet Doré, heureusement sans faire aucune victime. Le conducteur s'est alors enfui en courant, place Charleston, avant d'être interpellé par les policiers, rue de la Harpe. De quoi raviver les polémiques sur la délinquance à Flers, alors que Gérald Darmanin n'a toujours pas reçu le maire de la ville, à la suite des émeutes urbaines de mai dernier.

La voiture s'est encastrée dans la vitrine. - Yoann Allain