Le Havre. À l'hôpital Monod, un scanner plus performant pour détecter les cancers

Avis de grands travaux au sein du service de médecine nucléaire de l'hôpital Monod au Havre. Le Groupe hospitalier investit 2,6 millions d'euros pour l'installation d'un nouveau TEP Scanner (Tomographie par émission de positons).

Une meilleure résolution

Cette technologie permet d'observer le fonctionnement des organes et l'évolution des tumeurs cancéreuses. Elle peut aussi être utilisée dans le traitement de démences ou de maladies inflammatoires ou infectieuses. "Par rapport à la précédente machine installée il y a dix ans, le nouveau TEP Scan est capable de détecter des choses 50 % plus petites, avec une résolution améliorée de 30 %. C'est un vrai gain pour observer des anomalies et les variations du cancer qui sont induites par les traitements", note Mathieu Chastan, responsable médical du service de médecine nucléaire.

Mathieu Chastan, responsable médical du service de médecine nucléaire Impossible de lire le son.

Le scanner a aussi l'avantage de diminuer l'irradiation des patients et offre un examen plus rapide : 18 minutes en moyenne contre 24 minutes avec le précédent équipement.

Un scanner mobile

Pour continuer les soins en attendant la fin des travaux et la mise en route de la nouvelle machine, le mardi 29 juin, l'hôpital a loué un TEP scanner mobile stationné devant le service… au sein d'un camion 45 tonnes ! Un investissement supplémentaire de 128 000 euros.

En attendant le nouveau scanner, un équipement mobile permet la continuité des soins.