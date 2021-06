Le Havre. Le nouveau commissaire de police arrive des quartiers nord de Marseille

"La ville s'est embellie depuis que je l'ai quittée !" Sous un soleil radieux dans la cour du commissariat, le commissaire divisionnaire Patrick Longuet se dit heureux de retrouver Le Havre. Natif de la cité Océane, il a officiellement été installé mercredi 16 juin en tant que chef du district de sécurité publique du Havre, de Bolbec et de Fécamp, où il aura 600 policiers sous ses ordres.

Passé par les quartiers nord de Marseille

Âgé de 49 ans, le nouveau patron, qui a déjà exercé au Havre entre 2011 et 2014, arrive de Marseille où il était depuis deux ans le chef de la division nord. S'il juge que la situation locale n'est "pas comparable" à celle des quartiers marseillais, Patrick Longuet annonce cependant faire de la lutte contre les stupéfiants sa "priorité absolue". "L'objectif est de faire tomber les points de deal, partout où ils sont, à tous les moments", développe le commissaire divisionnaire, qui entend viser aussi les consommateurs.

"L'amende forfaitaire de 135 € va être considérablement développée sur le Havre", prévient-il.

La traditionnelle cérémonie d'installation s'est déroulée dans la cour du commissariat du Havre. -

Du nouveau contre les rodéos

La lutte contre les violences aux personnes, notamment contre les violences conjugales, est aussi sur la liste de Patrick Longuet, tout comme la lutte contre les cambriolages. Au sujet des rodéos urbains, le commissaire entend importer une méthode appliquée dans les Bouches-du-Rhône. "Nous mettons en place le rappel systématique des gens qui composent le 17." Il s'agit de recontacter les témoins qui dénoncent un rodéo, "afin de leur expliquer pourquoi, dans certains cas, nous ne sommes pas venus, ou pourquoi nous n'avons pas déclenché une chasse". Le commissaire compte surtout sur ces rappels pour collecter des informations plus précises et ainsi mettre la main sur les motos et leurs pilotes.