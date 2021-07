Calvados. Une journée détente au lac de la Dathée près de Vire

Canards, foulques, grèbes et bécassines sont à observer au lac de la Dathée, situé à environ 8 km de Vire. La réserve ornithologique de dix hectares compte 86 espèces d'oiseaux. Ce vaste paradis des animaux est un endroit paisible et idéal pour se promener le long du lac, sur un sentier de 6 km. Le lac de la Dathée est un lieu mythique du Bocage normand. Une sortie familiale ou entre amis à ne pas manquer. Vous pouvez faire un tour de pédalo ou choisir de vous prélasser sur la plage. Des tables de pique-nique sont à disposition. Il est possible de boire un verre à la terrasse de la base de loisirs ou de se restaurer au Golf de Vire.

Chaque été, les lieux s'animent de concerts au coucher du soleil.