Orne. Une fête de la musique 2021 dans le respect des normes sanitaires

Si ce sera la première grande fête populaire depuis le déconfinement et que le couvre-feu n'existera plus, la fête de la musique 2021 devra respecter les mesures sanitaires en vigueur. "Aucune dérogation ou tolérance n'est prévue ce soir-là", a rappelé le Premier ministre Jean Castex à l'issue du Conseil des ministres, mercredi 16 juin. La fête sera en configuration assise, avec respect des jauges et des modalités de distanciation, et bien sûr le port du masque.

Exemple d'animations dans l'Orne

Vendredi 18 juin :

• À Val-au-Perche (à Mâle, terrain face à la salle des fêtes) : 19 heures, scène amateurs / 20 heures, "Jugâad Ensemble", afrobeat, funk, jazz /21 heures, Magalie Vaé, gagnante de la saison 5 de la Star Ac (grands titres de la chanson française)

Samedi 19 juin :

• À L'Aigle, sur la place Boislandry, de 18 heures à 22 h 30, mais avec des interludes : "Captain Java", dans une ambiance guinguette ou frénésie d'un bal tardif, avec twist débridé, tendre valse, bon vieux rock ou disco torride.

• À Val-au-Perche (Theil-sur-Huisne place des Tilleuls) : 17 heures, élèves d'Unimusic / 20 h 30, Grand Pop (bal à chanter) / à partir de 22 heures, scène ouverte.

• À La Ferté-Macé, à la médiathèque à 15 heures : blind-test "fête de la musique".

Lundi 21 juin :

• À Flers, place Saint-Germain : de 19 heures à 20 h 30, Maracujah / de 21 heures à 22 h 30 : Cachemire. Place Paulette-Duhalde : de 19 heures à 22 h 30, Fanfare Mouv'n'Brass (en fixe). Place Saint-Jean : de 19 heures à 20 h 30, Les Pygmées Aka / de 21 heures à 22 h 30, Tekemat. Partout, jauge limitée à 90 personnes assises. Également des concerts dans certains bars, où les auditeurs devront rester assis en terrasse et servis à table.

• À Argentan : à partir de 18 h 30, Kazi Classik, spectacle jeune public au parc François-Doubin (Médiathèque) / 19h30, concert Rocking Five. Plan d'eau de la Noé : 20 heures, Cocktail Passion. Place du marché : 20 heures, Éphémère. Rue du Point du jour : 20 heures : Friday sound. Partout, jauge maximale de 90 personnes.

• À Sées : de 17 h 30 à 21 heures, concert de l'école de musique cour Jean Mazeline / à 20 heures, du rock celtique irlandais par Julien Loko place de Gaulle, avec jauge de 350 places assises.

• À La Ferté-Macé, place de la République : 19 heures, Rafiot Keetang. Cour Le Grand Turc : 20 heures, Manigale (folk). Place Général Leclerc : 20 h 30, Jaja (chanson swing).